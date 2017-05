Ansip: investoritele ei jää märkamata, et asjad liiguvad vales suunas

„Minu sügava veendumuse järgi asjad ei ole enam hästi ja asjad ka ei liigu enam õiges suunas,” ütles Reformierakonna kungine esimees reedel Tallinnas antud pressikonverentsil.

Ansipi hinnangul on Jüri Ratase valitsuse plaanid uute maksude kehtestamiseks ja laenude võtmiseks ajal, kui Eesti majandus kasvab ning kriisi ei ole, ebavajalik. „Tavainimesena paistab Eesti hea välja, aga investorina ei saa enam nii öelda,” rääkis Ansip.

Tema sõnul kasvavad palgad Eestis kiiresti, tööhõive on läbi aegade kõige kõrgemal tasemel, kuid sellest hoolimata plaanib valitsus reserve kasutada ja maksukoormust tõsta.

„Nüüd näeme, et Eestis on hakatud hoogsalt varem kogutud reserve kasutama ja tehakse ettepanekuid laenu võtmiseks, pööramata vähematki tähelepanu eelarvenõukogu, Eesti Panga ja Fitchi väljaöeldule,” rääkis Ansip.

„Struktuurse tasajaalu juurde tagsipöördumine saab olema raske,” lisas ta. „Astmelist tuluumaksu on EL-is palju, aga et see kehtestatakse üleöö... Kui majandus ei vaja stimulatsioone, aga tahetakse eelarvereegeleid lõdvendama hakata – see ei jää märkamata EL-ile ja investoritele,” hoiatas Ansip.

Keskerakonna juhatuse liige Enn Eesmaa reageeris Ansipi öeldule, leides, et Euroopa Komisjoni asepresidendi lausungid vähendavad välisinvestorite huvi Eesti vastu.

Eesmaa sõnul peaks niivõrd kõrgel kohal olev Ansip hoiduma sisepoliitilistest küsimustest, sest tema sõnavõtud võivad tugevalt mõjutada ka seda, kuidas välisinvestorid Eestisse suhtuvad.

„Selle asemel, et hirmutada, peaks asepresident olema heas mõttes Eesti saadik välismaal, kes toob, mitte ei vii investeeringuid ja usaldust meie riigilt,“ tõdes Eesmaa.

Asespiikri sõnul on endine Reformierakonna esimees läinud kahetsusväärselt vastupidist rada ning abistab valimiste eel oma koduerakonda, mõtlemata poliitilisest heitlusest kaugemale.