Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et Reformierakond jälgib hoolega, kuidas käitub IRL seoses maksuküsimustega. Pevkur ütles, et Reformierakond on valitsusvastutuseks valmis.

"Me jälgime väga tähelepanelikult, kuidas käitub IRL. Nende uus esimees Helir-Valdor Seeder on deklareerinud, et soovib uutest maksudest loobuda ja taastada peredele tulude ühisdeklareerimise võimaluse ehk ta on samal arvamusel Reformierakonnaga. Eks lähinädalad näitavad, kas tal see ka õnnestub," lausus Pevkur.

"Reformierakond jätkab valitsuskoalitsiooni survestamist, et Eestis säiliks ettevõtjasõbralikkus ja ei lõhutaks Eesti e-kuvandit e-valimiste kärpimisega," lisas Pevkur.

"Eelarvetasakaal, uute maksude välistamine ja selge euroopameelsus on esmased põhimõtted, millest Reformierakond ei tagane. Samuti ei torma Reformierakond kedagi valitsusest välja päästma, ent kui on vajadus võtta valitsusvastutus, siis tugeva erakonnana oleme selleks loomulikult valmis," ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.