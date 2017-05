Saksa terviseminister: maailm pole uueks epideemiaks piisavalt valmis

Maailm pole ohtlike haiguste puhanguks piisavalt valmis, kuid need tabavad meid varem või hiljem, hoiatas Saksamaa terviseminister Hermann Gröhe reedel G20 terviseministrite kohtumisel Berliinis.

Gröhe sõnul tõestas seda Ebola epideemia aastatel 2014-2015 Lääne-Aafrikas, mille tõttu hukkus üle 11 000 inimese, vahendas The Local.

"Tuleb ka järgmine tervishoiukriis," sõnas Gröhe. "Me ei tea, millal või kus või kui ohtlik see viirus on. Seega peame sellisteks asjadeks praegu valmistuma".

Gröhe kinnitusel puudub maailmas varustus epideemiatega toime tulekuks.

Maailma 20 kõige tähtsama majanduse terviseministrid kohtuvad reedel ja laupäeval, et arutada, milliseid meetmeid rakendada mõne viiruse puhangu korral.

Samuti on päevakorras praktilised harjutused, kus ministrid mängivad läbi haiguspuhanguga toimetuleku väljamõeldud riigis. Gröhe sõnul on selle eesmärk näidata, milliseid ülesandeid tuleb kriisihetkel täita, kuidas tagada võimalikult kiire info levik, kes saab kõige kiiremini aidata ning milliseid kontrollmeetmeid on tarvis.