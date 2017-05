Keskkonnainspektsioon ostab järelevalveks juurde uusi droone

Praegu on inspektsioonil neli drooni olemas, kuid neid on juurde vaja.

"Kavatseme kasutada neid ennekõike kalajärelevalveks, kuid lisaks ka ehitiste või kaitsealade kontrollimisel. Kaameraga varustatud droon võimaldab lühikese ajaga saada ülevaate suuremast veealast ja ka nendes merepiirkondades, kuhu ligipääs on raskendatud - näiteks kõrge roostik või kivine rannikumeri," ütles ERR-ile keskkonnainspektsiooni avalike suhete juht Leili Tuul. "Oleme abistanud ka päästjaid metsapõlengute seirel."

Ta lisas, et droonide puhul on märksõnadeks on operatiivsus, efektiivsus ja säästlikkus. Tuule sõnul on lennuki või helikopteri tunnihind õhuvaatlusteks märksa kallim.

Ostetavad droonid on tava- ja termokaameraga, samuti võimalus kasutada erinevaid lennurežiime.