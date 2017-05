Merkel: Suurbritanniat koheldakse õiglaselt, kuid Brexitil on oma hind

Saksa kantsler Angela Merkel kinnitas, et Euroopa Liit kohtleb Suurbritanniat liidust lahkumise järel õiglaselt, kuid Brexitil on sellele vaatamata oma hind.

Suurbritannia käivitas märtsis ametlikult lahkumisprotsessi ning on kinnitanud, et tahab säilitada EL-iga lähedasi sidemeid, vahendas Reuters.

Viimastel päevadel on Merkel korduvalt öelnud, et Suurbritannia ei saa eeldada nii lähedasi suhteid, kui ta pole enam EL-i liikmesriik.

Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) aseesimees Volker Bouffier ütles Reutersile antud intervjuus, et Saksamaa võib lihtsustada pankurite palkamise ja vallandamise seadusi selleks, et meelitada Brexiti järel rahandusasutusi Londonist Frankfurti.

Muudatus kehtiks inimeste kohta, kes teenivad rohkem kui 250 000 eurot. Tegemist on haruldase erandiga Saksamaa rangetes tööjõuseadustes ning selle eesmärk on julgustada rahvusvahelisi panku, kes tahaksid kolida oma töötajaid Londonist Mandri-Euroopasse, kuid kardavad, et sealsed seadused muudavad inimeste vallandamise raskeks.

"Meil ei ole vaja Saksamaa kaitset kõrge sissetulekuga töötajate koondamise vastu panganduses," ütles Bouffier. "Ma näen poliitilist võimalust selle seaduse muutmiseks järgmise aasta keskpaigas või sügisel, kui uus valitsus on paigas," lisas ta.

Saksamaal toimuvad tänavu septembris valimised ning Merkeli konservatiivset liitu peetakse favoriidiks.

"Ma olen arutanud seda Saksa kantsleri Angela Merkeliga ja ta toetab seda, samuti toetab seda rahandusministeerium," sõnas Bouffier.

Bouffier on ka Hesse liidumaa peaminister. Saksamaa finantskeskus Frankfurt asub Hesse liidumaal.

Konkurents kolme finantskeskuse - Dublini, Pariisi ja Frankfurdi - vahel kogub hoogu ning arvatakse, et rahvusvahelised pangad valivad ühe neist linnadest oma EL-i keskuseks.