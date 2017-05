Jahe kevad annab lootust suuremaks taliviljasaagiks

"Usun, et tuleb hea vilja-aasta. See kevad on lubanud head vilja-aastat ja arvan, et ületame eelmise aasta saagi, mis oli umbes miljon tonni ja kolm tonni hektarilt," sõnas Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas BNSile.

Ta lisas, et üle-eelmist rekordiaastat, kui saak oli 1,5 miljonit tonni ja neli tonni hektarilt, tänavune saak tõenäoliselt ei ületa, aga jääb eeldatavasti kahe eelmise aasta tulemuse vahele.

Ka Baltic Agro taimekasvatuse konsultandi Eili Rajapuu sõnul talvitusid taliviljad sel aastal võrreldes eelnenud hooajaga hästi ja on oodata head saaki.

"Varase soojalainega alanud kevad muutis kurssi ja järgnes mitmenädalane jahe periood. Mullatemperatuur oli päevasel ajal õhutemperatuurist tihti kaks kuni neli kraadi kõrgem," ütles ta.

Sel perioodil jätkasid taimed tema sõnul kasvu allapoole ja võrsusid aktiivselt. Arenes välja tugev juurekava ja rohkem produktiivvõrseid, mis on eelduseks, et tänavu on oodata kõrgemat saagikust, kui soodsad klimaatilised tingimused jätkuvad.

Alanud soe periood on põhjustanud hiilamardika ja varre peitkärsaka aktiivse leviku talirapsil, liblikõieliste tärkavaid taimi himustavad kärsakad ja suviviljade tõusmeid närivad teravilja maakirbud. Viimaste külvitööde lõppedes on alustatud taimekaitsetööde ja lisaväetamisega lehe kaudu, et kindlustada juba formeerunud saak põldudel.