Valitsuskoalitsioon tegi reede õhtul avalduse seoses maksuaruteludega, mis viimastel päevadel IRL-i esimehe Helir-Valdor Seederi eestvedamisel teemaks on olnud. Peaminister Jüri Ratas ütles, et muudatused tulevad ühisdeklaratsioonides ja panditulumaksu senisel kujul ei tule.

Ratas kinnitas avalduses, et koalitsioon püsib ja toimib edasi. "Meil on olnud tõsised arutelud koalitsioonileppe üle, paljud neist puudutavad ka riigieelarvet. Me oleme leppinud kokku, et ühisdeklatatsioonides toimub abikaasade vahel suurem võimalus deklareerida," rääkis peaminister.

"Panditulumaksu sellisel kujul nagu on, ei tule. Küll aga Eestis teenitud kasumi väljaviimine maksuvabalt pole aktsepteeritav ja selleks tuleb teha muudatused seadusandluses," lisas ta.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski kinnitas, et ühisdeklaratsiooni ja panditulumaksu osas on koalitsioon jõudmas põhimõttelistele kokkulepetele ning nüüd on küsimus vajalikes katteallikates.

Tema sõnul jätkatakse nädala pärast arutelu, mida on võimalik veel teha.

"Me oleme liikunud suunas, et jõuda ühisele kokkuleppele. Katteallikad, mida täpsustame nädala jooksul, ei ole mingite uute maksude kehtestamine, vaid kulude kokkuhoid," sõnas IRL-i uus esimees Helir-Valdor Seeder.

Seederi sõnul olid neljapäeval arutlusel ka magusamaks ja pakendiaktsiis, kuid neis kokkuleppele ei jõutud. "Me ootame, et pakendiaktsiis vaadataks ümber, kas seda on võimalik tühistada või muuta nii, et ta oleks ettevõtjatele rohkem vastuvõetav. See on arutelu koht. Need kõik maksud olid ka täna laual, aga neis me kokkuleppele ei jõudnud. Jätkame nädala pärast pühapäeval läbirääkimistega," rääkis Seeder.

Reedel kohtusid võimupartnerid Stenbocki majas juba kell 11.30.

Helir-Valdor Seeder ütles enne kohtumist ERR-i uudisteportaalile, et ta ei toeta riigikokku läinud maksupaketti.

Ta avaldas lootust, et koalitsioonierakonnad jõuavad selles küsimuses enne teist lugemist lahenduseni.