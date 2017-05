Ettevõtted võivad saada toetust alaealiste tööle võtmiseks

Kooskõlastusringile saadetud eelnõu järgi saaksid tööandjad, kes on 13-16aastasele alaealisele töötajale maksnud aasta jooksul vähemalt tuhat eurot palka, küsida 30 protsenti sellest järgmisel aastal tagasi. Nii soovib ministeerium ennetada noorte tööpuudust ja aidata kaasa sellele, et alaealisi rohkem tööle võetaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tööandjad võtavad, aga vähe. Kuuel protsendil 12-14aastastest on töökogemus ja umbes veerandil kuni 16-aastastest. See on vähem kui Soomes ja Rootsis. Ja kui vaadata seda, milline on noorte tööpuudus, vaadata seda, et 15-24aastastest noortest 60 protsendil ei ole olnud töökogemust, siis selleks, et noorte töötust vältida, oleks hädavajalik toetada seda, innustada tööandjaid selleks, et noori juba võimalikult vara tööga harjutatakse," selgitas sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Janar Holm.

Noorte endi sõnul on meede teretulnud, kuid noorte suures tööpuuduses on oma osa mõlemal poolel.

"Ma tean ka tööandjaid, isegi tuttavaid inimesi, kes ei võta noori, kuna neil on kogemust, et noored on laisad ja ei viitsi. Ma olen kogenud mõlemat, noored viitsivad ja noored ei viitsi. Eks see kõik sõltub inimestest, nii tööandjast kui ka noorest," ütles Eesti Õpilasesinduste Liidu liige Joosep Kään.

Eelnõu jõustumisel loodetakse tulevaks aastaks töökogemus anda umbes 3500 noorele. Tööandjate sõnul võib muudatus ka alaealiste palku tõsta.

"See on jälle võimalus, mis võib-olla annab võimaluse teha ka noortele mingisugust koolitust, lisajuhendamist ja kõike seda. See on väiksematele ettevõtetele, /.../ nad saavad palgata isegi lisaressurssi, kes nende noortega tegeleb," arvas Circle K Eesti peadirektor Kai Realo.

Kavandatav määrus on plaanitud jõustuma 1. juunil.