Opositsioon süüdistab Tsiprast võlausaldajate nõudmistele järele andmises

Eelnõu näeb ette 4,9 miljardi euro suurust kärpekava nii pensionidele kui ka maksusoodustustele ajavahemikus 2018 kuni 2021, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsus loodab, et kärpemeetmete heakskiitmine pehmendab võlausaldajate südant ja veenab neid järjekordset 7,5 miljardi euro suurust laenuosa välja maksma ning senist võlakoormat vähendama.

"Me tunnetame, et oleme jõudnud lõpusirgele. Keegi ei eita ega kahtle, et see kokkulepe kätkeb endas raskusi, kuid ometi avab see meie ees tee. See on otsustav teetähis, mis tähendab, et meil ei tule hakata täitma uut võlaplaani, vaid meil on lõpuks mõistlik lahendus," rääkis peaminister Alexis Tsipras.

Opositsioon seevastu süüdistas Tsiprast liigses järeleandlikkuses.

"Võlaplaan lõpetati alles siis, kui te rahuldasite kõik nende nõudmised. Te võtate omaks ebavajalikud ja laialdased säästumeetmed selleks, et võimul püsida. Teist on saanud parim kasinuse reklaam euroalas," süüdistas Uue Demokraatia partei juht Kyriakos Mitsotakis.

Samal ajal tänavale kogunenud protestijad ähvardasid valitsust lausa revolutsiooniga.

"Pole muud lahendust kui revolutsioon. Nad on võtnud meilt kõik ja need pseudovasakpoolsed teevad meile lõplikult otsa peale. Ainus, mida me teha saame, on vastu hakata ja üles tõusta," rääkis protestija Antonis Stamatopoulos.

Kärpemeetmed kiideti heaks neli päeva enne Brüsselis toimuvat euroala rahandusministrite kohtumist.