Vējonis: tuleb leida parim ravim libauudiste vastu

"Ühelt poolt võib praegu jääda mulje, et elame turvalises maailmas, eriti Euroopas. See, et kusagil - Ukrainas või Süürias - tulistatakse, näib olevat väga kaugel, mistõttu võib arvata, et oleme täielikult kaitstud ja meid ei ähvarda misiki, arvestade sedagi, et Läti on hakanud riigikaitsesse panustama," ütles president.

Siiski tuleb arvestada, et põrkume praegu uutele väljakutsetele teaberuumis. Võimalikud vaenlased heidavad meile väljakutse, et me ei suudaks saatuslikul hetkel otsuseid langetada, selgitas ta.

See on otsustusvõimelisuse julgeoleku küsimus, sest teatud asjaoludel tuleb olla valmis langetama riigi ja selle elanike julgeolekuga seotud otsuseid. Seepärast peavad ka elanikud olema libauudiste küsimuses olema otsustusvõimelisemad, arenemisvõimelisemad ja targemad, rõhutas president.

Tema sõnutsi ei saa seda küsimust lahutada meedia küsimusest, sest kvaliteetsel meedial on suur osa selles, et me saaksime kõik koos libauudistega võidelda.

Riia lossis toimub reedel arutelu "Läti julgeolek 21. sajandil. Libauudised kui hõõguv oht".