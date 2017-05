Valgevene aktivistid paluvad Minskit külastavalt Mikserilt toetust

"Teie tähelepanu Valgevene demokraatia-aktivistide vastu algatatud kriminaalasjale, mida sõltumatus meedias nimetatakse patriootide kohtuasjaks, on hädavajalik," öeldakse Mikserile adresseeritud pöördumises.

Patriootide süüasi puudutab kriminaalsüüdistust praeguseks tegevuse lõpetanud patriootliku organisatsiooni Valge Leegion endiste liikmete, ametlikult registreeritud spordi ja sõjandusklubi Patriot liikmete ja teiste aktivistide vastu, kellest 19 on vangistatud ning keda võimud väidetavalt väga rängalt kohtlevad.

Tänavu aprillis alguse saanud menetluses süüdistavad võimud nn patriootide kohtuasja raames vahistatud aktiviste massirahutuste korraldamise plaanides, mille eest võib neile mõista ühtedel andmetel kuni kolme aasta, teistel aga kuni viie aasta pikkused vangistused.

"Te kohtute Valgevene välisminisitri Vladimir Makeiga, kes on alati olnud valitsuse kõige Euroopa-meelsem liige. Me palume teil oma vestluses tõstatada Valge Leegioni teema. Me usume, et Makei suudab selgitada Lukašenkole, et see on nii Valgevenele kui ka personaalselt talle Euroopa perspektiivist parem hoiduda selle juhtumi fabritseerimisest ning kohelda vangistatuid õiglaselt ja avatult, et protsessi menetluse tunnistaksid avatuks ja ausaks ka rahvusvahelised inimõigusorganisatsioond," kirjutasid aktivistid Mikserile.

Aktivistide hinnangul fabritseeris kogu loo Valgevene julgeolekupolitsei KGB, et lahendada president Aleksandr Lukašenko jaoks mitmed sise- ja välispoliitilised probleemid. Nii saab Lukašenko parandada suhteid Venemaaga, kui näitab, et hoidis ära mässu, mis oleks võinud ta võimult viia ning kõrvaldada Valgevene Moskva-sõbralikult kursilt. Sisepoliitiliselt aitab protsess luua vaesunud ja halvasti juhitud riigis hirmuõhkkonda ning heidutab opositsiooni ja kodanikuaktviste.

Valgevene võimud hoiavad selle süüasja raames vangis 19 inimest. Aktivistidele teadaolevalt on vangistatud võimuesindajate tohutu surve all, kes kasutavad nendelt "õigete" vastuste saamiseks NKVD-stiilis metodeid.

Pöördumisele kirjutasid alla Balti kodanikuinitsiatiivi grupi "Vabastage Valge Leegion!" esindajad Andrei Abozau, kes on Eestis elav Valgevene poliitiline pagulane, Andrejs Berdnikovs, kes on Läti aktivist ja teadlane, Siarhej Bulba, kes on Valge Leegioni endine juht ja Valgevene kodanikuaktivist ning Pavel Marozau, kes on samuti Eestis asüülis elav Valgevene poliitiline pagulane ja aktivist.

Eesti välisministeeriumist öeldi reedel BNS-ile, et 23. maiks kavandatud visiit lükkub korralduslikel põhjustel edasi ning selleks otsitakse uusi sobivaid kuupäevi.