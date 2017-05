EL-i eesistumisperioodil võidakse taastada ka piirikontroll

Eesistumisperioodil tuleb politseil teha 90 tuhat töötundi ja seepärast piiratakse ka politseiametnike puhkust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on võimalik olnud seda tegevust planeerida juba tegelikult möödunud aasta algusest alates ja siis politsei puhkusteperiood on veninud pikemaks. Juba täna on paljud ametnikud puhkusel, me oleme piiranud puhkuseid juulis ja septembris, kus me põhimõtteliselt ei lase kedagi puhkusele," selgitas PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna.

"Kindlasti me ei hoia kokku politseiteenistuse kättesaadavuse pealt vahetult kodanikule - me ei sulge teenindussaale, me ei pane kinni hädaabinumbrit. Kui peame järele andma, siis eelkõige nii-öelda tubastelt töödelt, aga kindlasti mitte tänavalt," lisas ta.

Eesistumisega seotud üritused saavad alguse juba selle kuu lõpus, üsna palju üritusi toimub juulikuus, mis langeb paratamatult kokku turismi kõrgperioodiga, sest just siis saabub Tallinnasse enim kruiisituriste ning liikluskorraldus tuleb tagada nii sadamast tulijatele, linnakodanikele kui ka kultuurikatlas viibijatele.

Kõige keerulisem kuu saab aga olema september, kui üritused Eestis toimuvad sisuliselt üle päeva ning haripunkt saabub eeldatavalt septembri lõpupäevadel, kui Eestis toimub idufirmade tippkohtumine Startup Summit, mis toob Eestisse ligi 30 kõrgetasemelist delegatsiooni eesotsas paljude riigipeadega.

Kindlasti paistab see kõik hästi silma meie liikluspildis.

"Pärastlõunasel ajal on marsruut lennujaam-kesklinn, kui saabutakse. Ürituste teistel päevadel, kui on kultuurikatlas üritused, on hommikused tipptunnid, siis ongi marsruudid kesklinna hotellid ja kultuurikatel," rääkis Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse vanemkorrakaitseametnik Tõnu Janter.

Kui liikluspolitsei palub inimestel olla tähelepanelik ja lubab, et kauemaks kui kümneks minutiks liiklust kinni ei panda, siis aega tuleb varuda ka mujal. Näiteks reisile minnes või sealt tulles. Kui lennujaama turvakontroll ei tule kellelegi üllatusena, siis arvestama peaks võimaliku dokumendi ning turvakontrolliga ka sadamates.

"Kogu see eesistumine ja eesistumisega seotud turvalisuse tagamine väga paljuski ongi üles ehitatud ohuhinnangutele ja riskianalüüsidele, mida me teeme jooksvalt ajaperioodi vältel juba alates tänasest ja isegi varem. Teine etapp on kindlasti vahetult enne igat üritust. See on aluseks ka meie enda ressursside paigutusele lõplikult," ütles Pärkna.

Tallinna tänavatele tulevad lisapatrullid, üritustega seotud isikud läbivad taustakontrolli ja ohuhinnangu muutudes taastatakse vajadusel ka piirikontroll sisepiiril.