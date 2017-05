Sibul: koalitsioonipartnerid on avatud mõtlemisega

Sibul meenutas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et valitsuse osapooled on algusest peale öelnud, et praegune koalitsioon jääb avatumaks kui varasemad on olnud.

Ta tõi näiteks, et IRL-i esimehe Helir-Valdor Seederi tõstatatud maksuküsimused pole esimene kord, mil valitsus on varasemaid otsuseid ümber vaadanud.

"Mõni nädal tagas koalitsioonis arutati tervishoiu täiendavat rahastust, kui arstid lubasid streikima hakata. Valitsus võttis kuulda, istus maha, arutas ja jõudis kokkuleppele. Mul on hea meel, et koalitsioonipartnerid on soostunud IRL-i uue esimehe ettepanekuga uuesti maha istuda ja neid teemasid läbi arutada, mis ühiskonnas vastukaja leiavad, ja neile üheskoos uusi lahendusi leidma," rääkis Sibul.

Tema sõnul ei ole teised koalitsioonipartnerid tõstatanud teemasid, mida nemad tahaksid muuta.

Sibula kinnitusel on koalitsiooni tervis hea. "Mõni nädal tagasi istuti maha ja leiti lahendused. Ja mul on hea meel, et partnerid on ka nüüd avatud arusaamise ja mõtlemisega," sõnas ta ja lisas, et Seederi tõstatatud küsimustele on leitud lahendused kiiresti.

"Eelmisel laupäeval sai IRL uue esimehe ja tänaseks on osad teemad juba lahenduse leidnud, nii et ma ei näe küll põhjust, miks järgmised teemad ei võiks lahendusi leida, ja ma ei ole näinud, et kellelgi oleks plaan mingeid täiendavaid teemasid uuesti tõstatada," rääkis ta.