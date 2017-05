Roheliste rattaretk tõstatab küsimuse meretuulepargi mõttekusest

Ennelõunal praamidega Hiiumaale jõudnud ratturitele tutvustati tuulepargi teemat reede õhtul peetud avalikul arutelul, kus osalesid nii selle pooldajad kui ka vastased, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Leidsime Hiiumaa sellisest hetkest, kus ta peab otsustama, kas ta liigub edasi tööstussaarena, milleks suur meretuulepark ta kahtlemata muudab, või siis liigub edasi maailmatasemel tippturismisaarena," selgitas roheliste rattaretke keskkonnaprogrammi juht Helen Arusoo.

Tuulepargi keskkonnamõjude hindamise aruanne avalikustati sel kevadel ja see ei leidnud tuulepargi rajamist välistavaid mõjusid.

Oma 27. rattaretkel osalev hiidlane Mattias leiab aga, et arutelu tuulepargi üle pole veel läbi. "Igat teemat, mida ei ole piisavalt rahva jaoks lahti seletatud, tuleb sel juhul ükskõik mis võimalusel jälle omakorda käsitleda," ütles ta.

Koos pojaga retkel osalev Koit ütles, et kuigi enam ei tehta matkal sellist talgutööd nagu vanasti, on retkest endiselt kasu. "Ikka rohelise mõtteviisi levitamine, jäätmete sorteerimised - kõik see on näha ja ma usun, et need osalejad, kes siin on käinud, tegelevad sellega ka hiljem ja kodus," rääkis Koit.

Ratturite seas on aga ka neid, kes selle aasta esimesest tõelisest suvepäevast lihtsalt mõnu tundsid.

"Mulle meeldib laagripaikades olla ja ma ei reisi rattaga eriti palju, nii et rattamatkal on hea reisida," ütles Juss.

Roheliste rattaretk kestab pühapäevani.