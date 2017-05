Jalgratturite kontroll Rapla koolides näitas olukorra paranemist

Reedene ülevaatus Raplamaa koolides näitas, et kui kiivrit kannavad kõik noored jalgratturid, siis paraku on liikluses liiga palju selliseid õpilasi, kellel juhiluba veel polegi. Kokkuvõttes nägid korravalvurid aga koolide juures oluliselt paremat pilti, kui veel paar nädalat tagasi.

Õpilased, kelle rattaid reede hommikul kontrolliti, said politseinikelt enamasti ainult kiita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võrreldes mai algusega, kui me samamoodi kontrolli teostasime, on pilt palju paremaks läinud. Hästi paljudel oli täna see probleem, et juhiluba ei olnud, aga see tuli sellest, et täna tehakse koolis jalgratta liiklustundi ja siis lapsed pidid rattad kaasa võtma, aga neil juhiluba pole," rääkis Rapla politseijaoskonna noorsoopolitseinik Triin Tähtla.

Kiiver on kohustuslik kuni 16-aastatel laste, kuid politsei soovitab seda kanda kõigil inimestel, ka täiskasvanutel.