Nädalavahetusel läheb ilm veidi jahedamaks, mõnel pool võib sadada

Eeloleval ööl on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Virumaal võib hoovihma sadada, rannikul on kohati udu. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 7 kuni 12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on lõuna pool pilvi vähe ja ilm sajuta, Põhja-Eestis on ilm muutliku pilvisusega ning mandril võib kohati hoovihma sadada. Tuul on muutlik ja nõrk, põhjarannikul pöördub põhjakaarde ning ulatub 8 meetrini sekundis. Sooja on 10 kuni 16 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Tuul puhub põhjakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb 16 kuni 21, Lõuna-Eestis kuni 24, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.

Pühapäeval tugevneb Eesti kohal põhjast ulatuva kuiva, kuid jahedama kõrgrõhkkonna mõju. Öösel on sooja 5 kuni 13, päeval 14 kuni 19 kraadi.

Esmaspäeva öö püsib kuiv, jahedus aga süveneb ja seetõttu võib maapinnal öökülma olla. Päeval saabub loodest madalrõhulohk, mis üle Eesti veidi vihmahooge kannab. Tuul pöördub edelasse ja läände ning läheb eelkõige põhjarannikul tugevamaks. Sooja tuleb 14 kuni 19, mere ääres kohati 12 kraadi.

Teisipäeval liigub üle Eesti uus ja niiskem madalrõhulohk ning vihmahooge jagub mitmele poole. Öösel on keskmiselt sooja 7, päeval 14 kraadi, kagus võib tulla sooja 19 kraadi.

Kolmapäeval tugevneb Eesti kohal taas kõrgrõhuala ning saju tõenäosus väheneb järk-järgult. Öö võib olla eelnevast veidi jahedam, päev aga veidi soojem.