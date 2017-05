Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (7)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

USA

Comey, Lavrov, Flynn ja muud mured:

Politico: iseloomustus Comey ametiajale FBI juhina.

Fox News: pime lojaalsus on ebaameerikalik.

New York Times: Trumpi väidetavad sõnad ei ole õigusemõistmise takistamine.

Guardian: Comey memo teine tõsine väide - soov ajakirjanikke vangistada.

Politico: miks senatil ei pruugi olla lihtne kedagi tunnistama sundida.

The Hill: mida asejustiitsminister Rosenstein äsja senatile rääkis.

Vox: kui Trump oleks ametnik, ei saaks ta tõenäoliselt ligipääsu riigisaladusele.

New Yorker: Yates kinnitab, et Flynni nimi ei jõudnud avalikkuseni nn unmaskingu tagajärjel.

Daily Beast: väidetavalt soovib Trump erukindral Flynni tagasi Valgesse Majja.

Ning siin kaks uuemat väidet New York Timestilt ja Washington Postilt, mida nüüd nädalavahetusel ilmselt edasi lahatakse. Artiklid avaldati ajal, mil esimesele välisvisiidile läinud presidendi lennuk juba õhus oli.

Edasised prognoosid:

Guardian: kokkuvõte sellest, millised juurdlused nn Venemaa sekkumise asjus paralleelselt käimas on.

Kuigi paljud analüütikud rõhutavad, et impeachment'i mainimine on täiesti enneaegne, räägitakse sellest nii kongressis kui ka meedias üha rohkem. Vox võtab kokku, milles see protsess üldse seisneb.

Vox: kes on Robert Mueller ja mida ta tegema hakkab?

Politico suur Vene-skandaali ajajoon.

New York Times: miks on raske luua tingimusi täielikult sõltumatuks juurdluseks.

Atlantic: neli stsenaariumi, kuidas Trumpi ametiaeg lõpeb.

New Yorker ja Politico: kongressi vabariiklaste vestlus või nali Trumpi teemal?

New York Times: kaheksa põhjust, miks kongressi vabariiklased veel Trumpi vastu pole pöördunud.

Vox: Trumpi ja Nixoni võrdlemine on juba veider.

Guardian: liberaalidest analüütikud ruttavad asjadest ette.

Trumpiga seonduvast veel:

Politico: Trumpile on andnud nn libauudiseid ka mõned tema nõunikud.

Guardian: libauudised on probleemiks ka demokraatide ja Trumpi-kriitkute seas.

Politico: Condoleezza Rice Trumpi välispoliitikast - nii kriitikat kui ka kiidusõnu.

Politico: mida jälgida president Trumpi esimese välisreisi ajal. Ees ootab ka kohtumine paavstiga.

Spectator: Trumpi suurim probleem on ta ise.

Muu USA:

NBC: kuidas USA paremäärmuslaste kogunemisel karjuti, et Venemaa on sõber. Analüütik Tom Nicholsi kommentaar.

Brookings: Robert Kagani sõnul ei ole Venemaa sekkumine poliitika, vaid julgeoleku küsimus.

The Federalist: Obama andis alluvatele käsu jagada luureinfot ka Kuubaga.

Daily Beast: Biden avaldas arvamust, et Hillary Clinton ei olnud hea kandidaat.

BBC: kuidas Ukraina häkkerid USA farmereid aitavad.

CBS: selline näeb välja aastaid vanglas viibinud ja seal sugu vahetanud lekitaja Manning.

AFP: USA tegi lõppeval nädala teist korda õhurünnaku Süüria valitsusjõudude vastu. Kaitseminister Mattis selgitas, miks.

VENEMAA

Time: kuidas Venemaa Lääne sotsiaalmeedias sõda peab.

Observer: Jakub Janda toob välja neli asja, mida Lääne demokraatiad peavad Venemaa sekkumise kohta teadma.

AFP: kuidas Venemaal näidatavast USA telesarjast jäi välja Putinist rääkiv koht.

Paul Goble: veokijuhtide streik on olnud aktiivsem seal, kus valimisaktiivsus oli madal.

Paul Goble: sotsioloogide sõnul meenutab postsovetlik mees pigem tsaariaegset meest.

Meduza: kas tuntud lauljatari protestidevastane video oli võimude poolt tellitud? Jätkulugu SIIN.

Washington Free Beacon: senaator Rubio eestvedamisel võib Vene saatkonna aadress hakata kandma Nemtsovi nime.

Bloomberg: Venemaal jälgitakse ärevusega poliitilist kaost USA-s.

EUobserver: Leedu aitab Tšetšeenia taga kiusatud geisid.

Moscow Times: Venemaa sõjalise sekkumine Süürias muutub riskantsemaks.

Atlantic: kuidas Venemaa "koostööd terrorismi vastu" Läänega suheldes ära kasutab.

UKRAINA

Daily Signal: Pariis ja Washington saatsid Moskvale sõnumi Ukraina asjus.

Andreas Umland: Krimmi ehitatava silla tähtsusest Kremli jaoks.

khpg.org: Ukrainas mõisteti vangi kummaline Kremli mõjuagent ja tapetud krimmitatarlane sai Ukraina kangelase aunimetuse.

PRANTSUSMAA

The Local: miks Macron valis peaministriks Philippe'i.

Politico analüüs Macroni valitsuskabinetist. Samal teemal ka The Local.

Reuters: kuidas läheneb Prantsusmaa nüüd Liibüa probleemidele?

Guardian: Prantsuse meedia väitel oli olemas plaan, kuidas Le Peni võidu korral "vabariiki kaitsta".

Politico: ülevaade kogenud diplomaadist, kellel on oluline roll Macroni välispoliitika kujundamisel.

The Local: uue presidendi esimene tõsisem vastasseis meediaga.

Itaalia ekspeaminister Berlusconi pidas samuti vajalikuks uue Prantsuse presidendi kohta arvamust avaldada.

MUUD TEEMAD

Politico kokkuvõte lähenevatest Briti parlamendivalimistest. Ja Hispaanial on Brexiti asjus palju mõtteid.

Soome rahvusringhääling Yle käis Valamo saarel, kus on nii kuulus klooster kui ka Putini suvila.

Yle meenutab, kuidas president Koivisto salaja Eestit aitas.

Observer: USA luureanalüütik John Schindler räägib, kuidas ta Tallinnas Lennart Meri konverentsil käis.

Politico: Kremliga sõbrustavatel Austria paremäärmuslastel on taas võimalus valimisheitlusse minna.

Politico: kuidas osa Ida-Euroopast on ühisturule selga pööramas.

Guardiani persoonilugu noormehest, kes aitas ülemaailmset küberrünnakut ohjeldada.

Washington Post: NSA muretses, mis saab nende häkkimisvahendist, kui ta valedesse kätesse satub. Ja sattuski.

Politico: Poolas vaieldakse II maailmasõjast rääkiva muuseumi üle.

Reuters Merkeli ja Trumpi töistest suhetest.

Kyiv Post: kuidas Hiina relvatööstus Moskva asemel Ukraina poole vaatab.

Euractiv: Euroopa Liit hoiatas Türgit Kreeka õhuruumi rikkumise eest.

Yle: Rootsis puhkes skandaal "rassistliku näituse" teemal.

Foreign Affairs: Euroopa ohtlik multikulturalism.

Spectator: tõeliselt mässumeelne saab praegu olla vaid poliitilisel paremtiival.

WSJ: NATO arutab, kuidas Venemaale Arktikas vastu astuda.

Politicolt kaks lugu endiselt võlakriisiga võitlevast Kreekast.

Politico persoonilugu Ungari peaministri Viktor Orbani kõneisikust.

Raadio Vaba Euroopa: Moldova Moskva-meelne president nimetas tema riigile antavat EL-i arenguabi "geopoliitiliseks toetuseks".

Open Democracy: eksperiment - päev Türkmenistani televisiooni seltsis.