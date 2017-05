"Rahva teenrid": jutt valitsusvahetusest ei kõla usutavalt

Reformierakond suutis lõppeval nädalal luua kuvandi, et valitsus vahetatakse peatselt välja, kuid tegelikult ei ole see väga realistlik ja pigem on tegu inimeste hirmutamisega, leiti Vikerraadio saates "Rahva teenrid".

Saatejuht Mirko Ojakivi ütles, et jutt maailmavaatekoalitsiooni loomisest ei kõla väga usutavalt.

"Tahaks näha Reformierakonna juhatuse enamust, kes oleks valmis minema koalitsiooni, kus on IRL ja Vabaerakond või EKRE," märkis ta.

Ojakivi lisas, et kokku oleks koalitsioonil siis 51 või 52 häält ja vaevalt oleks ka Reformierakonna esimees Hanno Pevkur nõus olema peaminister valitsuses, kus eelnõud sõltuksid Jaak Madissoni, Martin Helme või mõnede vabaerakondlaste häältest. "See oleks huvitav vaatepilt," nentis ta.

Saatekülaline Peeter Helme leidis, et tegu on rohkem hirmutamisega ega pidanud valitsusvahetust samuti väga realistlikuks.

"Juba kas või sellepärast, et kellel sealt midagi võita on? Jah, võib-olla Reformierakonnal oleks, aga teisest küljest - vahetada teist korda sama riigikogu tööperioodi jooksul valitsust? Kui poliitikute usaldusväärsus on rahva silmis niigi madal, siis see tõmbaks seda veelgi madalamale," sõnas ta.

Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi pidas valitsusvahetust praegu samuti ebatõenäoliseks, kuid leidis, et enne valimisi võiks Vabaerakond ja EKRE sellest siiski võita, IRLi puhul oleks kasu aga kahtlasem.

Ojakivi tõi välja, et praegusele valitsusele ainus alternatiiv oleks tegelikult Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon, aga selle sünnil on mitu takistust. Kõigepealt see, et kohe algab Euroopa Liidu eesistumine ja sel perioodil ei oleks kasulik vangerdusi teha. Teiseks on Reformierakonnal vaja enne valimisi soojendada üles vana hea vastasseis Keskerakonnaga, mida koalitsioonis olek takistaks.

"Kolmandaks, mulle tundub, et Keskerakond ei ole valmis täitma üht Reformierakonna olulist nõudmist, et peaministrikoht peaks kuuluma Reformierakonnale," märkis saatejuht.

Helme küsis, mida oleks sellisest liidust üldse võita Keskerakonnal. "Ei usu üldse, et see on väga tõsiseltvõetav," nentis ta.

