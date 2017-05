Reformierakonna kampaaniasõnum tänavuse aasta kohalikel valimistel on "Tugev Eesti".

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles kampaaniasõnumi tutvustuseks, et aastatega on üheskoos üles ehitatud tugev Eesti, mille kolm sammast on julgeolek, majandus ja inimene.

Ta lisas, et tugev Eesti on kaitstud, jõukas ja kõigi Eesti, kus on kaitstud eesti keel, kultuur ja pere.

"Lihtne ja läbipaistev maksu- ja ettevõtluskeskkond innustab ettevõtlikkusele, kutsub investeerima ja töökohti looma, kasvatades nii igaühe jõukust ja heaolu. Tugevas Eestis on kõikjal ja igal inimesel tagatud võimalus saavutada heaolu endale ja oma lastele,“ sõnas Pevkur.