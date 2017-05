Scoutspataljon laseb Kevadtormil uued lahingumasinad esimest korda käiku

Jalaväe kuus lahingumasinat CV9035EE liituvad Kevadtormi rasketeks lahinguteks Scoutspataljoni A-kompanii mehhaniseeritud jalaväerühma koosseisus, teatas kaitseväe peastaap.

"Minu ootused on kõrged, sest võimalus oma rühmaga õpitut proovile panna pataljoni lahingutes on esmakordne," ütles Scoutspataljoni rühmaülem nooremleitnant Kaarel Tasa. "Oleme valmis kogu pataljonile tõestama, et A-kompanii on jätkuvalt oma lipukirja in omnia paratus (kõigeks valmis) vääriline".

Rootsi päritolu jalaväelahingumasin CV9035EE on Scoutspataljoni relvastuses olev väga hea

maastikuläbivuse ning tugeva soomuskaitsega masin. CV9035EE pearelvaks on 35-millimeetrine Bushmaster III kiirlaskekahur, mille efektiivne laskekaugus on kuni kaks kilomeetrit.

Selle aasta jaanuaris Tapal CV9035EE lahingumasinate väljaõppega alustanud A-kompanii rühm liitub Scoutspataljoniga 22. mail kaitseväe keskpolügoonil ja selle lähiümbruses toimuvateks rasketeks lahinguteks. Sel nädalal teeb rühm veel viimaseid ettevalmistusi, maskeerides masinaid ja harjutades allüksuse koostegevust põhilahinguliikides.

Kokku ostis Eesti Hollandilt 44 lahingumasinat, millest 12 võeti kaitseväe relvastusse möödunud aasta oktoobris . Kogu hangitud tehnika jõuab Eestisse järgmise aasta lõpuks.