President ja minister käisid looduskaitsekuu puhul matkal

Metsateemalises debatis soovitab president huvilistel kuulata ja küsida teadlastelt Samas mõistab ta inimeste pahameelt, kes nurisevad kodulähedase seenemetsa raiumise üle.

"See oleks halb ka siis kui see oleks selle aasta ainuke raielank Eestis, see teeks ikka inimese kurvaks. Siin raieskmikul, kus me täna oleme, me näeme, et raiesmik on lootus, on uus mets. Ta tuleb, kui jätta kasvama seemnepuid, siis on metsikult kasvavaid mände inimeste istutatud kuuski ja sellest tuleb jälle uus mets ja lõppuse lõpuks metsmaasikad kasvavad raiesmikel, aga mis on parajus, seda peavad ütlema teadlased," rääkis Kaljulaid.

Keskkonnaminister Marko Pomerants kinnitas, et metsmajanduse arengukavas võetakse arvesse nii ökoloogilised, majanduslikud kui sotsiaalsed kompendid.

"Kui me vaatame seda noorendikku siin, mille pindala võib olla kuskil kaks hektarit, siis kellegi jaoks on see juba üüratu, kellegi jaoks ei ole see midagi või seesama tunnetus, kas kõik on maha raiutud või kõik on maha raiumata, siin on tõde raske kirjeldada, peame lähtuma faktidest, milleks on see, et Eesti metsade pindala kasvab ja raiutakse vähem kui iga aastaselt juurde kasvab, pean silmas majandusmetsi," rääkis Pomerants.