Emajõe kool pakub nägemispuudega inimestele uusi võimalusi

"Ma usun, et huvi on tegelikult suurem, kui me tegelikult arvata oskame, sest siiamaani ei ole neile tegelikult midagi pakutud. Erialasid on küll tohutult kutsehariduses, aga neile sobivaid on vähe. Ainukene võimalus on olnud pime-massööri elukutse, mida Astangu keskus pakub," ütles Tartu Emajõe kooli direktor Kristel Mets.

T aütles, et noorte ideed on tavaliselt hästi lennukad. "Nemad näevad meie tuleviku elukutseid. IT-valdkond neid huvitab ja muide ka see on üks nägemispuudega noorele täiesti sobiv eriala. Siis huvitavad ka täiesti igasugused kodumajandusega seotud asjad nagu näiteks pagari elukutse," sõnas Mets.

Tartu kutsehariduskeskus on varem teinud eelkutseõppe kursusi kergema nägemispuudega õpilastele. Sügavama nägemispuudega noorte koolitamise kogemus kutsehariduskeskusel puudub, sest selleks vajaks õpetajad eraldi ettevalmistust.

Puudega inimeste huvi kutsehariduse vastu on järjest kasvav trend. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel on nägemispuudega kutseõppureid vähe, kuna koolidel pole ülevaadet, kas kutsehariduse omandanud nägemispuudega noor enda erialal ka tööd saab.

Seetõttu leiavad nii Mets kui ministeerium, et kutseõppe tutvustamist tuleks alustada just põhikoolis, et nägemispuudega noored saaksid tulevikku varakult planeerida.