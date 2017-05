Suvesoojus taandub pisut

Saabuval ööl kaugeneb külma frondiga madalrõhulohk Eesti kohalt kagusse ning selle kannul tugevneb Soome kohal kuiva ilmaga kõrgrõhuala. Kõrgrõhkkond tugevneb Saksamaa kohal.

Nimetatud kahe kõrgrõhuala vahel kulgeb kohatiste vihmhoogudega pilvrvöönd Läänemere lõunaosast Lõuna-Skandinaaviasse. Sooja on Läänemeremaadel enamasti 14-20 kraadi piires.

Ülehomme püsib meil mõõdukalt soe ilm. Väheaktiivne madalrõhulohk liigub Läänemerelt üle Eesti itta, mistõttu tuleb kohati hoovihma. Sajuhulgad on aga väikesed ja tuleohtlikele metsadele see olulist leevendust ei too.

Saabuval ööl on Eestis Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel sajab kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub ida- ja kirdetuul 1-7 m/s. Sooja on öösel 5-10, saarte rannikul kuni 13 kraadi.

Pühapäeva homme hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Rannikul võib olla mõnel pool udu. Puhub kirde- ja põhjatuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 8-14 kraadini.

Pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Rannikul on paiguti udu. Saartel võib kohati vähest vihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 15..20°C.

Esmaspäeval järkub vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning sooja on päeval 15 kuni 19 kraadi, rannikul on jahedam.

Teisipäeval ja kolmapäeval on ilm pilvisem ja kohati sajab hoovima. Sooja on päeval 12-18 kraadini. Neljapäeva öösel aga levib suurem vihmasadu üle Eesti itta ja sajab hoovihma. Tänu sellele on ilm ka jahedam: sooja siis 10 kuni 16 kraadi.