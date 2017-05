EKRE esinumber Viljandis on Jaak Madison

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu kogunes pühapäeval Viljandi maavalitsuse suures saalis ja valis volikogu esimeheks tagasi jurist Paul Puustusmaa. Erakonna esinumber kohalike omavalitsuste valimistel Viljandis on Jaak Madison.

Riigikogu liige ja erakonna aseesimees Jaak Madison kandideerib kohalike omavalitsuste valimistel EKRE esinumbrina Viljandis.

“Kandideerin Viljandis, sest olen riigikokku valitud Järva- ja Viljandimaa ringkonnast. Viljandi on tõeline põliseestlaste kants, kus hoitakse parimal määral Eesti kultuuri ja rahvuspärandit. Meie seisame selle eest, et see nii ka jääks,” ütles Madison.

Volikogu esimehena jätkab Paul Puustusmaa

EKRE volikogu valis Viljandis toimunud istungil volikogu esimeheks tagasi jurist Paul Puustusmaa. Volikogu asemeesimeheks valiti erakonna Tartu linna osakonna esimees Indrek Särg.

Volikogul tegi erakonna esimees Mart Helme ettekande poliitilisest olukorrast Eestis, volikogu valis esimehe ning võeti vastu poliitiline deklaratsioon.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed.

Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.