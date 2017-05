Transaviabaltika parandas aprillis reiside täitumust

"Kui märtsis saime Tallinna-Kärdla-Tallinna suunal teenindada 474 reisijat, siis aprillis paranenud ilmastikuolud kasvatasid reisijate arvu juba 584 lendajani," ütles ettevõtte esindaja Rene Must.

Kuressaare suunal oli lendajaid aprillis 1189, märtsis oli sel suunal vastavalt 1166 lennureisijat.

"Tallinna-Kuressaare-Tallinna suunal näeme lennukitäituvust jätkuvalt 60 protsendi juures ja oma panuse täitumusse annavad nüüd ka suvehooajast rääkides suursaart külastama lendavad välisturistid ja muidugi golfihooaeg toob meile uut siseturisti, kellele lennureis võimaldab Saaremaal mängimas käia ka nädala sees ühe päevaga," ütles Must ja täpsustas, kuna nädalasisestel lendudel on vähem rahvast, tähendab see ühtlasi, et lennufirma saab rohkem golfivarustust lennukile lubada.

Aprilli lõpust saab lisaks tavapärastele pangalinkidele kasutada lennupileti soetamiseks ka krediitkaarti, mis on lisandväärtus välisturistidele ja ettevõtjatele, kes tänu krediitkaardi maksevõimalusele saavad ööpäevaringselt toimiva piletibroneerimise süsteemi vahendusel Hiiumaale ja Saaremaale endale sobivaks ajaks lennupiletit soetada.

"Aprillist kuni juuni keskpaigani saab meie saartelennuliinid.ee kodulehe vahendusel osta pileteid soodsamalt kui lennujaama kassadest ja turismibüroodest. Koos krediitkaardi maksevõimaluse turuletoomisega aprilli lõpus, startisime ka sooduskampaaniaga, mille eesmärk ongi nutiajastu valguses rõhutada ja kinnistada klientides veebiostu mugavusi," märkis Must.