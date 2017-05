Seeder: IRL-il ei ole kavas valitsusliitu lõhkuda

"Meedias on spekuleeritud võimaliku uue koalitsiooni moodustamisega ja mõttega, et IRL soovib koalitsiooni lõhkuda. Opositsioonierakondade närvilised ja kohati ebaviisakad rünnakud IRL-i suunas on kinnitus nende kartusest, et oleme oma tegevuses õigel teel. Kinnitan, et IRL-il ei ole kavas lõhkuda praegust koalitsiooni ja kutsuda esile valitsuskriis vahetult enne Eesti eesistumist Euroopa Liidus," kirjutas Seeder.

Seeder märkis, et IRL soovib ümber vaadata praegu riigikogus arutusel olevad maksuseadused - panditulumaks, pakendiaktsiis ja magusamaks ning taastada suuremas ulatuses abikaasade ühise tulude deklareerimise võimalus.

"Need on seadused, mis mõjutavad oluliselt Eesti ettevõtluskeskkonda ja tugevdavad pereväärtusi. Oleme ise olnud nende seaduste ettevalmistamise juures, kuid see ei tohiks olla põhjuseks neid mitte muuta, kui tekib võimalus ja arusaam, et Eesti majanduse arengu huvides on esitatud maksupaketi muutmine," märkis ta.



Seedri sõnul on koalitsioonipartneritega kokku leppitud, et taastatakse suuremas ulatuses abikaasade ühise deklareerimise võimalus ja loobutakse panditulumaksust.

"Katteallikaks on kulude kokkuhoid. Lihtsaid valikuid pole, läbirääkimised on pingelised aga tunnustan koalitsioonipartnereid valmisoleku ja kannatlikkuse eest meie ettepanekute arutelul. Jätkame läbirääkimisi Eesti majanduskeskkonna parandamise võimaluste üle," kinnitas Seeder.



Seedri sõnul on loomulikult koalitsioonilepingus veel punkte, mis ei meeldi aga peab teadvustama oma võimalusi ja ajalist raami ning uusi koalitsiooniläbirääkimisi kogu lepingu ulatuses ei avata.

"Loodame nendes küsimustes leida ühised lahendused töö käigus. Usun, et pärast koalitsioonilepingu muutmist saame keskenduda oma poliitika elluviimisele ja selleks vajame kõigi erakonnaliikmete aktiivset osalust. Igaühest sõltub meie edu," märkis ta.