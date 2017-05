Lobjakas: prokuratuur kulutab rahva raha Kenderi kohtuasja edasi kaevates

Lobjakas rääkis, et kui ta paar nädalat tagasi ennustas saates, et Kenderi kohtuasjas tuleb justiitsroim, siis selgus, et Eesti postsovetlikus kohtusüsteemis on ka kaitsel võimalus ja prokuratuur sai väikese tagasilöögi.

"Selge on see, et Kenderi või ükskõik kelle õigus kirjutada ükskõik, mis neile pähe tuleb, on sama kindel, kui näiteks Umberto Ecol, kes kirjutas "Praha kalmistu", kus kirjutatakse väga eredalt ja läbivalt ja veenvalt, kuidas olla antisemiit. Ma ei näe, et lapsporno erineks siin antisemiitlusest põhimõtteliselt. Juutide vaenamine ja holokaust on sama halb, see on kuritegu," nentis Lobjakas.

Karnua sõnul pole seni kahjuks veel teada kohtuotsuse põhjendused, kuna kohus tegi praeguses etapis vaid resolutiivosa. "Motiveeritud osa pole veel valminud, mistõttu me ei tea, millele kohus otusust tehes tugines," ütles Karnau.

Karnau leidis, et prokuratuur oleks võinud säilitada oma näo ja loobuda edasikaebusest. "Poole istungi ajal seda teha oleks olnud väga alandav, aga nüüd oleks olnud sobiv hetk, kus seda teha. Aga saan aru, et loobumist ei ole plaanis," nentis Karnau ja lisas, et väga suur hulk õigusvaldkonna inimesi imestab, miks selline asi on üldse püsti pandud.

Harju maakohus otsustas teisipäeval, et kirjanik Kaur Kender pole süüdi lapsporno valmistamises.

Kohus mõistis riigilt Kenderi kasuks kaitsjale kulunud 20 028 eurot ja ekspertide arvamusele kulunud 35 666 eurot. Mittevaralise kahju hüvitamiseks Kenderile peab riik maksma 500 eurot. Samuti jäävad muud ekspertiisikulud veidi üle 5000 euro riigi kanda.

Kohtunik Leo Kunman märkis otsuse kuulutamisel, et kohus tugines otsuse langetamisel ekspertarvamustele, et Kenderi teose puhul pole tegemist pornograafilise teose, vaid kirjandusteosega.

Kohtuotsuse vaidlustamisest tuleb maakohtule teatada seitsme päeva jooksul ning otsuse vaidlustamise korral teeb kohus motiveeritud otsuse 15 päeva jooksul.

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel vaidlustab maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus.

Kender avaldas 2014. aasta lõpus teksti pealkirjaga Untitled 12, mida ta ise nimetas õudusnovelliks.

Kirjatükk on 85 000 tähemärki pikk ning koosneb suuresti räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel, mille kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas pornograafiliseks.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kenderit tema kirjutatud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises.