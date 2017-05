Rumm: Keskerakond sõltub oma Tallinna linnapeakandidaadist suhteliselt vähe

Vikerraadio saates "Samost ja Rumm" tõdes saatejuht Hannes Rumm, et sõltumata sellest, kes on Keskerakona Tallinna linnapea kandidaat, sõltub Keskerakond sellest suhteliselt vähe.

Rumm märkis Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaadi valiku kohta, et sellega läks ootuspäraselt.

"Läks siiski nii nagu oli kõige ootuspärasem ja kõige turvalisem," leidis Rumm Taavi Aasa linnapea kandidaadiks nimetamise kohta.

Rummi hinnangul oligi Keskerakond Taavi Aasa kasuks otsustamist kõige pikemalt avalikkusele varjatult kommunikeerinud.

Saatejuht Anvar Samosti sõnul on Taavi Aas nüüd meerikandidaadina hoopis teistsuguses olukorras, kui ta seni on olnud.

"Ta on siimaaani olnud pigem tehnokraatlik, mitte päris poliitik, ta on küll valimistel väga pikalt osalenud, kuid mingeid nähtavaid kampaaniaid või iseseisvaid poliitilisi programme pole ta esitanud. Nüüd peab ta kohalike valimisteni jäävate kuude vältel Tallinna linnas tegema ikkagi väga suure asja ära ehk Keskerakonnale jätkuvalt selle 50 protsendi pluss ühe hääle tagamine, mis kindlasti ei ole lihtne ülesanne," tõdes Samost.

Samost lisas, et ta ei ole päris kindel, kas Taavi Aas on Keskerakonna seisukohast just kõige parem mees linapea kandidaadiks.

"Taavi Aasa puhul oleme siin saates isegi maininud, et ta on saanud valimistel nibin-nabin üle 300 hääle. Seekord on siiski tema tõehetk isiklikult poliitikuna selles mõttes, et ta on olnud väga nähtav Tallinna sisulise linnapeana, tema isiklik valimiskampaania päris kindlasti tuleb päris suure rahalise kattega ja teiselt poolt on selge, et pärast valimistulemusi tema isiklikku valimistulemust hakatakse võrdlema Yana Toomi, Mihhail Kõlvarti, Mailis Repsi tulemusega ja nendega samal tasemel isiklikult pildis olla on väga raske," nentis Rumm.

"Kui me räägime nüüd tervikuna Keskerakonnast, siis siin ma tõesti arvan, et Keskerakond sõltub sellest, kes on nende linnapea kandidaat, suhteliselt vähe. Olulisem on see, milline on erakonna bränd parasjagu, milline on selle toetus ja kas seda brändi võib rikkuda võimalik korruptsiooniskandaal prügikorraldusega," arvas Rumm.