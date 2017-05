Vaikse ookeani regioon otsustas TPP-ga edasi minna

Uus-Meremaa kaubandusminister Todd McClay ütles pühapäeval ajakirjanikele, et ülejäänud 11 riiki on avatud ka teiste liitumisele eeldusel, et need aktsepteerivad leppe kõrgeid standardeid. McClay lisas, et uks jääb avatuks ka Ühendriikidele, kes lahkusid leppest pärast Donald Trumpi asumist presidendi kohale.

TPP-s, mis algatati vastukaaluks Hiina majanduslikule kaalule, osales enne USA lahkumist 12 Vaikse ookeani ja Aasia riiki, kes moodustasid koos umbes 40 protsenti maailmamajandusest.

Leppega liiguvad edasi Austraalia, Brunei, Kanada, Tšiili, Jaapan, Malaisia, Mehhiko, Uus-Meremaa, Peruu, Singapur ja Brunei.

Trumpi kaubandusesindaja Robert Lighthizer välistas kohtumisel Ühendriikide naasmise leppe juurde. "USA lahkus TPP-st ega muuda seda otsust," kinnitas Lighthizer Hanois Vaikse ookeani regiooni ja Aasia riikide kaubandusministrite kohtumisel.

"TPP 11-l on õigus teha oma otsuseid ning USA teeb suveräänse riigina sama," lausus ta, lisades, et Washington jääb valdkonnas aktiivselt tegevaks, ehkki kahepoolsetel alustel.

TPP oli USA eelmise presidendi Barack Obama valitsuse Aasia-strateegia tähtis komponent, mille eesmärk oli panna paika 21. sajandi kaubandusreeglid.

Läbirääkimised leppe üle kestsid seitse aastat ja selle lõpptekst allkirjastati 2016. aasta veebruaris. Leping ei jõustu samas enne, kui selle on ratifitseerinud kuus riiki, kelle arvele langeb 85 protsenti bloki SKP-st.

Leping läheb enamikust olemasolevatest kaubanduslepingutest kaugemale ning selle töö- ja keskkonnakaitsesätteid ning intellektuaalse omandi regulatsioone on nimetatud maailmamajanduse uueks kullastandardiks.

Lepe annaks Vietnami-sugustele väiksematele majandustele seninägematu ligipääsu maailma suuremate majandustele.

Samuti on see mõeldud Hiina majandusliku mõju tasakaalustamiseks.

TPP-ga edasiliikumine pakuks Hiinale tasakaalu isegi ilma USA-ta, ütles analüütik Alex Capri AFP-le. "Hiinlasi ei rõõmusta TPP sünd isegi ilma Ühendriikideta," ütles Singapuri riikliku ülikooli professor.

Ta ei välistanud USA naasmist TPP-sse, sest Trump on oma esimestel ametikuudel teinud kannapöörde mitme kampaanialubaduse asjus.