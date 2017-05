Trump kutsus maailma üles Iraani isoleerima

"Liibanonist Iraagi ja Jeemenini, rahastab, relvastab ja koolitab Iraan terroriste, relvarühmitusi ja teisi äärmusrühmitusi, mis levitavad hävingut ja kaost üle kogu piirkonna," lausus Trump Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis Araabia, Islamimaailma ja Ameerika tippkohtumisel.

"Kuni Iraani režiim tahab olla partner rahu nimel, peavad kõik südametunnistusega riigid tegema koostööd tema isoleerimiseks," ütles president.

Ta taunis Iraani agressiooni Lähis-Idas ja sõnas, et selle tõttu on kõige kauem kannatanud iraani rahvas ise.

Trumpi sõnul on iraani rahvas "pidanud kannatama raskusi ja meeleheidet nende liidrite hoolimatu tegevuse tõttu konflikti ja terrori otsinguil".

Trump ütles ka, et Süüria president Bashar al-Assad on sooritanud Iraani toetusel kohutavaid kuritegusid. Ta kutsus Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis Araabia, Islamimaailma ja Ameerika tippkohtumisel peetud kõnes riike tegema koostööd humanitaarkriisi lõpetamiseks Süürias.

Saudi kuningas nimetas Iraani globaalse terrorismi peamahitajaks

Saudi Araabia kuningas Salman süüdistas pühapäeval regionaalset rivaali Iraani äärmuslike islamiliikumise eksportimises maailma ning lubas hävitada äärmusrühmituse ISIS.

"Iraani režiim on juhtnud globaalset terrorismi alates (ajatolla Ruhollah) Homeini revolutsioonist" 1979. aastal, ütles Salman Ar-Riyadis Araabia, Islamimaailma ja Ameerika tippkohtumisel peetud kõnes.

"Terrorism ja äärmuslus olid meile tundmatud, kuni Homeini revolutsioon pead tõstis," ütles ta.

Kuninga sõnul on Saudi Araabia pühendunud ISIS-e ja teiste terrorirühmituste hävitamisele.

"Meie kõik, rahvad ja riigid, lükkame kõigis keeltes ja vormides tagasi moslemiriikide suhete kahjustamise sõbralike riikidega ning riikide profileerimise usu või sekti alusel," lausus Salman.

Trump: võitlus terrorismiga ei ole lahing lahing uskude vahel

Trump ütles pühapäeval kõnes moslemiliidritele, et võitlus terrorismiga ei ole lahing uskude vahel, vaid hea ja kurja võitlus.

Trump ütles Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis Araabia, Islamimaailma ja Ameerika tippkohtumisel moslemiliidritele, et tõi neile sõpruse, lootuse ja armastuse sõnumi.

Kõigil riikidel lasub täielik kohus kaotada terrorism oma pinnal ning tagada, et terroristid ei leia seal varjupaika, sõnas ta.

Presidendi sõnul on terroriohvrite ülekaalukas enamus araabia-, moslemi- ja Lähis-Ida riikide süütud inimesed. "Üheksakümmend viis protsenti terrorirünnakute ohvritest on moslemid," lausus ta ja lisas, et terrorismi hinda ei tuleks mõõta mitte üksnes kaotatud inimelude, vaid ka haihtunud unistuste arvuga.

Ühendriigid soovivad riigipea sõnul moodustada riikide koalitsiooni äärmusluse väljajuurimiseks.

Trump lubas ühtlasi tugevdada Ameerika vanimaid sõprussuhteid ja leida rahu otsinguil uusi partnereid.

"Ameerika ei taotle teistele oma eluviisi pealesurumist, vaid tahab ulatada käe koostöö ja usalduse vaimus," ütles ta.

Trump ja GCC liidrid leppisid kokku terrorirahastamise tõkestamises

USA president Donald Trump pidas pühapäeval Saudi Araabias kõnelusi Pärsia lahe äärsete monarhiate liidritega ning saavutas nendega kokkuleppe terrorismi rahastamise tõkestamises.

Päev varem kutsus Washington Pärsia lahe koostöönõukogu (GCC) vaenlast Iraani lammutama oma terrorivõrgustikku.

Enamik GCC monarhiaid süüdistavad Teherani oma siseasjadesse sekkumises, peavad islamivabariiki destabiliseerivaks faktoriks piirkonnas ja nõuavad Washingtonilt Iraani karmimat kohtlemist.

Trump kohtus GCC - Saudi Araabia, Katari, Omaani, Bahrevadini, Kuveidi ja Araabia Ühendemiraadi - liidritega paar tundi enne seda, kui ta esineb kõnega Araabia, Islamimaailma ja Ameerika tippkohtumisel.

Liidrid poseerisid esmalt ühisfotoks ning suundusid seejärel kohtumisele.

GCC liidrid ja Trump jõudsid kohtumisel üksmeelele luua terrorismi rahastamise vastu võitlev keskus, edastas Saudi ametlik uudisteagentuur SPA.

Vastastikuse mõistmise memorandumi osapooled kohustuvad mõistma õigust terrorismi rahastajate üle, kelle hulka kuuluvad ka indiviidid. Valge Maja ei ole dokumenti veel avaldanud, ent USA rahvusliku julgeoleku nõuniku asetäitja Dina Powell ütles, et loodab kokkuleppest "seni kõige süvitsiminevamat kohustust mitte rahastada terrorirühmitusi".

Ühendriikide välisminister Rex Tillerson kutsus laupäeval Iraani lammutama regionaalset "terrorivõrgustikku" ning lõpetama ballistiliste rakettide katsetused. Ühtlasi teatas ta 110 miljardi dollari väärtuses relvastuskokkulepete sõlmimisest USA ja Saudi Araabia vahel.