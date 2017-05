EKRE: pöördumatu kahju ärahoidmiseks tuleb valitsus kiiresti välja vahetada

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu ütles pühapäeval tehtud avalduses, et praegune valitsuskoalitsioon ei ole toonud muudatust paremuse poole ning EKRE on valmis võtma valitsusvastutust.

EKRE volikogu märkis avalduses, et valitsuse vahetumine poole aasta eest andis lootust, et Reformierakonna võimu lõpp toob kaasa senise poliitilise kartelli lagunemise ning sillutab teed kultuursemale ja kaugemale vaatavale poliitikale.

"Tänaseks on selgunud, et need lootused on osutunud tühjaks. Õigus oli neil, kes ütlesid, et vana poliitilise kartelli osalised üksi ei ole vastutustundlikuks valitsemiseks võimelised. Peenhäälestusse takerdunud Reformierakonna asemel saime vasakpoolse kirvepoliitika," lisas volikogu.

EKRE hinnangul on praeguse valitsuskoalitsiooni majandusprogramm ebakompetentne ning viib riigi võla- ja maksukeerisesse.

"Päevapoliitilise kasu eesmärgil tegeleb valitsus taasvenestamisega. Peale selle näeme aina selgrootumat Euroopa-poliitikat – vahetult enne Euroopa eesistumisperioodi on valitsus Brüsseli käsulaudade elluviimisel veelgi innukam. On selge, et mida kauem praegune valitsus võimul on, seda rohkem halba suudab ta korda saata. Pöördumatu kahju ärahoidmiseks tuleb valitsus võimalikult kiiresti välja vahetada," lisas EKRE avalduses.

Erakond kinnitas, et on valmis uue koalitsiooni moodustamisel osalema ja ka valitsusvastutst kandma. Seejuures ei välista EKRE ühtki koostööpartnerit.

"Kõige olulisem on meie jaoks koalitsioonileppe sisu. Tõsi, ühisosa leidmine estofoobsete ja multikulti-meelsete tegelastega on äärmiselt ebatõenäoline. Peame võimalikuks osaleda valitsuses, kui kokkuleppe osaks on Rail Balticu senisel kujul peatamine, loovutuslikust piirileppest loobumine, piirivalve ja piirikontrolli taastamine kõigil Eesti piiridel, range immigratsioonipoliitika jõustamine, eesti keele positsioonide tugevdamine ja laiendamine avalikkuses ja hariduses, maksutõusudest loobumine ja ettevõtluskeskkonna parandamine ning kooseluseaduse tühistamine või rahvahääletusele panemine," loetles erakond tehtud avalduses.