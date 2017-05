PPA kinnitusel on merepääste väljaõpe teinud arenguhüppe

Eesti merepääste väljaõpe on politsei ja piirivalveameti hinnangul teinud viimastel aastatel arenguhüppe, oluliselt on täienenud veesõidukite park, mis parandab reageerimisvõimekust. Pühapäeval toimus Tallinna Lennusadamas perepäev, kus inimesed said tutvuda merepäästjate tegemistega.

Eesti merepäästjad päästavad aastas umbes 500 hädasolevat inimest. PPA juhtivkorrakaitseametniku Marge Kohtla sõnul on osaliselt juba kohale saabunud ja juuni jooksul veel lisanduvad veesõidukid need, mis võimaldavad merepäästjatel nüüd kiiremini reageerida ja minna ka kohtadesse, kuhu varem ei saanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eks kõike võiks natukene rohkem olla. Jällegi, head meelt teeb, et meil on fondide näol tulemas need veesõidukid ja et meil on võimalik inimesi koolitada, et need päästjad, kes vee peale lähevad, oleksid ikkagi väga hea väljaõppega," rääkis Kohtla.

Oma roll on ka vabatahtlikel merepäästejatel, keda küll kaasatakase rohkem tehnilise abi sündmustele, aga vajadusel saavad nad tegeleda ka inimeste päästmisega, sest vastavad oskused on neil olemas.

"Ega see elu nii põnev ei ole kui filmides. Tegelikult me reageerime rohkem varapäästele, kus on pukseerida vaja, kütus on lõppenud, mootor ei käivitunud, kõik sellised apsakad, kus võib-olla aluse peal keegi tunneb ennast halvasti, aga on ette tulnud tõsisemaid asju ka," rääkis vabatahtlik merepäästja Andres Juul.

Lennusadamas toimunud perepäeval olid inimesi tervitamas ka veepäästekoerad. Vaieldamatud külastajate lemmikud aga tegelikult päris merepäästes Eestis ei osale.

"Me oleme neid kaasanud õppustele, aga kindlasti neil on oma roll, nad tahavad seda teha ja see on tegelikult hästi vahva. Kindlasti üks on ennetuslik sõnum, mida nad levitavad, aga kui rannas on nad olemas, hakkama nad saavad, toimetavad päris hästi," selgitas Kohtla.

Lennusadamas jääb aga järgmise aastani avatuks merepääste teemaline näitus, kus on läbi elusuuruste eksponaatide võimalik saada tõetruu kogemus merepääste olemusest.