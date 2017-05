Raplamaal Juuru vallas toimub täna ja homme taas rahvaküsitlus. Kui varasemad vabatahtlikku ühinemist puudutavad küsitlused on omavalitsustes toimunud vallavalitsuse korraldusel, siis sel korral, kuna tegemist on Juuru valla sundliitmisega tekkiva Rapla suurvalla külge, on küsitluse läbiviija Rapla maavalitsus. Olev Kenk käsitleb teemat