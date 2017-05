Reformierakond ei pea erakorralisi valimisi tõenäoliseks

EKRE esimees Mart Helme analüüsis erakonna volikogul Viljandis poliitilist olukorda ning tema hinnangul võiks valitsuse vahetus toimuda pärast kohalikke valimisi, sest siis on poliitilised jõujooned paigas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

EKRE poolt vaadatuna oleks uue koalitsiooni moodustamisest parem variant erakorralised valimised. Helme sõnul oleks üks võimalus erakorraliste valimiste esilekutsumiseks kukutada koalitsiooni toel läbi riigieelarve vastuvõtmine.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur aga arvab, et kõigepealt peab saama selgeks, millise tee koalitsioonis valib Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ja alles siis saab rääkida uuest koalitsioonist. IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder kordas püjhapäeval meedias, et nende huvi pole koalitsiooni lõhkuda.

Erakorralisi valimisi ei pea Pevkur siiski tõenäoliseks. "Kui vaadata tänast koalitsiooni, siis jah, neil on probleemid, aga tundub, et IRL tahab selles valitsuses edasi olla. Kui vaadata seda, kas IRL-i äratulekul on võimalik uusi koalitsioone moodustada, siis jah, see on ka võimalik. Ebatõenäoline on rääkida täna erakorralistest valimistest," arutles Pevkur.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid nimetas opositsiooni poolt välja käidud uue koalitsiooni variante poliitiliseks pokkeriks ja tõdes, et Keskerakonnal ja EKRE-l on samuti kattuvaid poliitilisi ideid.

"Kui me avame poliitilise pokkeri, alternatiiviga EKRE-Reformierakond või EKRE-Keskerakond, siis ma julgen väita, et selles poliitilises pokkeris Reformierakond selgelt kaotab. Nii et ma seda mängu neil väga mängida ei soovita," kommenteeris Karilaid.

Ta lisas, et opositsiooni soov koalitsiooni pääseda on loomulik.

Valitsuspartnerid on teatanud, et jätkavad vaidlusi tekitanud maksupaketi arutelu nädala pärast.