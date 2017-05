Kreeka võlg ulatub 179 protsendini riigi sisemajanduse kogutoodangust (SKT), vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) leiab, et sellise võla väljanõudmine on ebarealistlik ja fond on seadnud võlakoorma vähendamise tingimuseks enda osalemise abipaketis.

Võla korstnasse kirjutamisele on kindlalt vastu seisnud Saksamaa. Võla leevendusena räägitakse laenumaksete tähtaegade võimalikust pikendamisest.

Eelmisel nädalal järjekordse kärpepaketi vastu võtnud Kreeka loodab reedel Brüsselis koguneva eurorühma positiivsele sõnumile.

"Peamine eesmärk on aidata Kreekal muutuda konkurentsivõimeliseks, kuid kasvunumbrid seda veel ei näita. Kreeka suurema kasvu otsustavaks osaks on struktuursed reformid. Leppisime juba eelmisel aastal kokku, et kui päästeprogramm 2018. aastal lõpeb, siis vajadusel lepime kokku lisameetmed," rääkis Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble.

"On väga tähtis, et oleks lahendus, mis rahustab kreeklasi ja loomulikult ka Kreeka võlausaldajaid," sõnas Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire.