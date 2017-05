Põhja-Korea kinnitas "edukat" raketikatsetust

Riigi meedia teatel näitas pühapäevane raketistart, et see relv on nüüd kasutusele võtmiseks valmis.

Põhja-Korea riikliku uudisteagentuuri KCNA teatel jälgis riigi liider Kim Jong-un isiklikult raketistarti ning ütles, et "annab nõusoleku selle relvasüsteemi ülesseadmiseks".

KCNA teatel katsetati pühapäeval raketti Pukguksong-2, mis on allveelaevade relvastuses oleva raketi maismaal baseeruv versioon.

"Nüüd, mil selle (raketi) taktikalised ja tehnilised andmed vastavad partei nõuetele, tuleb seda raketti kiiresti massiliselt toota, et relvastada Põhja-Korea strateegilised väed," ütles Kim.

Põhja-Korea relvajõud tulistasid raketi välja Lõuna-Phyongani provintsist Pukchangi lähistelt ja see lendas umbes 500 kilomeetrit ida poole, kukkudes Jaapani merre, teatas Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee pühapäeval.

Nädala eest katsetas Põhja- Korea edukalt uut keskmaaraketti, millele Pyongyangi kinnitusel on võimalik paigaldada raske tuumalõhkepea.

ÜRO Julgeolekunõukogu korraldab teisipäeval erakorralise istungi seoses Põhja-Korea uue raketikatsetusega, teatas nõukogu eesistuja Uruguay pühapäeval.