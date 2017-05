Ratas tutvustab Eesti eesistumist välisvisiitidel

Peaministri sõnul on tavapärane, et eesistumise eel käib vastava riigi valitsusjuht võimalikult paljudes liikmesriikides, et tutvustada oma riigi eesistumise prioriteete ning arutada koostöö tihendamise võimalusi.

"Eesistumise eel liikmesriikide külastamine on hea viis tutvustada oma kolleegidele meie eesistumise prioriteete, aga ka kuulata teiste riikide ootusi ning mõtteid eelseisvaks poolaastaks. Räägime võtmeteemadest Eestile ja külastatavale riigile," ütles Ratas.

Esmaspäeval viibib Ratas Bratislavas, kus ta kohtub Slovakkia peaministri Robert Ficoga. Päeva teises pooles suundub peaminister Ratas Budapesti, kus ta kohtub Ungari peaministri Viktor Orbániga.

Teisipäeval kohtub Ratas Prahas Tšehhi peaministri Bohuslav Sobotkaga. Seejärel suundub peaminister Ljubljanasse, et kohtuda Sloveenia peaministri Miro Cerariga.

Kolmapäeval kohtub Ratas Bukarestis Rumeenia peaministri Sorin Grindeanu ja Rumeenia presidendi Klaus Iohannisega.

Ratas naaseb Eestisse kolmapäeva pärastlõunal.