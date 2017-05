Saarts: koalitsiooni mesinädalad suhtluses avalikkusega on lõppemas

"Ratase valitsus ja ka peaministri enda tegevus ning esinemisstiil on meedias viimasel kuul üksjagu kriitikat saanud ja eks see kajastub nüüd ka Keskerakonna toetusnumbrites, mis on langenud," ütles Saarts BNS-ile. "Langus pole küll suur, kuid viitab selgelt asjaolule, et preaguse koaltsiooni mesninädalad suhtluses meedia ning valijatega on läbi saamas," nentis ta.

"See on nii olnud ka kõikide varasemate valitsuste puhul, et pool aastat peale uue valitsuse tulekut hakkab valitsuse ja peaministripartei toetus kukkuma: uudsusest tulenev posiitiivne ootus lahtub nii valijaskonnas kui meedias ning saabub argipäev oma kaine kriitikaga," märkis Saarts.

Politoloogi sõnul ei maksa oodata, et Keskerakonna toetus läheks edaspidi vabalangusesse, sest erakonnal on väga lojaalne valijaskond, mis püsib partei taga ka kõige tõsistemal kriisihetkedel.

"Seda on selle partei ajalugu korduvalt ka varem tõestanud. Kui koalitsioonis süvenevad sisevastuolud ja Keskerakond ei suuda oma reitingut kergitada ka eduka kohalike omavalitsuste kampaaniaga, siis võib muidugi populaarsuse langus väiksemas amplituudis ka suvel-sügisel jätkuda," sõnas Saarts.