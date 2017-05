Täna ennelõunal Lääne-Eestis taevas selgineb ja keskpäevast alates on ilm sajuta. Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, õhtupoolikul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 17..21, rannikul ja sajupilvede all on kohati 13°C. Taimi Paljak