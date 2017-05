Meeleavaldajad nõuavad Brasiilia presidendi tagasiastumist

Brasiilias jätkuvad ulatuslikud meeleavaldused president Michel Temeri vastu. Rahvas nõuab presidendi tagasiastumist, sest presidenti kahtlustatakse vaikimisraha maksmises endisele parlamendi esimehele ning ülemkohus on algatanud juurdluse.

Ladina-Ameerika suurimas riigis uuesti puhkenud poliitiline kriis on külmutanud vajalikud majandusreformid ning paisanud Brasiilia reaali langusse, vahendasid ERR-i teleuudised.

Temeri tagasiastumist nõuavad ametiühingud, poliitilised parteid ja kodanikeliikumised.

President on saanud valitseda kõigest aasta pärast tema eelkäija Dilma Roussefi tagandamist ja kohtu alla andmist. Surve Temerile on tugev, ehkki meeleavaldused suuremates linnades on jäänud eeldatust väiksemaks.

Kui valitsev president on süüdistustega kimpus, arvavad paljud brasiillased, et tema eelkäija tagandamine oli ebaseaduslik ja poliitiliselt motiveeritud.

Poliitikavaatlejad on pessimistlikumad ning usuvad, et tegelikult lokkab korruptsioon ning muu seaduserikkumine lihtsalt kõigis poliitilistes jõududes. Rahvas märkab aga tavapäraselt just parasjagu võimul olevate poliitikute rahaahnust:

Kui Temer tagasi astub, on kongressil kuu aega uue presidendi valimiseks. Tõenäoline kandidaat on praegune kongressi alamkoja esimees Rodrigo Maia. Rahvas aga teda ei taha, sest peab teda sama korrumpeerunuks kui valitsevat presidendi. Sestap ongi alanud meeleavaldused juba ka Maia kodu ees Rio de Janeiros.