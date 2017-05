Bangkoki haiglas plahvatas pomm, viga sai 24 inimest

Hetkel pole ükski rühmitus veel rünnaku eest vastutust võtnud, vahendas Reuters.

Küll on aga teada, et Phramongkutklao haigla on populaarne raviasutus eruohvitseride seas ning esmaspäeval möödub täpseät kolm aastat sõjaväelaste poolt korraldatud riigipöördest.

"Tegu oli pommiga. Me leidsime ka materjale, mille abil pomm valmistati. Praegu uurivad võimuesindajad valvekaamerate salvestisi," kommenteeris politsei pommirühma juht Kamthorn Aucharoen.

Valitsuse pressiesindaja Sansern Kaewkamnerd kinnitas, et juhtunu tagajärjel sai vigastada 24 inimest.