Maksuamet võitleb ümbrikupalkadega maksukuulekuse hinnangu pilootprojektiga

Riskantsemad valdkonnad ümbrikupalkade maksmiseks on need, kus käideldakse rohkem sularaha: majutus, toitlustus, ehitus, meelelahutusüritused.

Kaubandus-tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul võib ümbrikupalkade osakaal olla ettevõtjate hinnangul 10-20 protsenti. Mustalt ei pruugita maksta kogu palk, vaid osa sellest, mis tähendab, et inimene registreeritakse küll töötajaks ja makstakse talle ametlikult miinimumpalka, seda ületav summa aga saadakse kätte sularahas ja sellelt makse maksmata.

Ettevõtjate seas tehtud küsitlusest tuli välja, et nemad pooldavad läbipaistvamat asjaajamist probleemsektorite palgamakse korrastamiseks. Lisaks on vajalik ka teadlikkuse tõstmine, et ümbrikupalka saavad inimesed paremini tajuksid, millised on ümbrikupalkade maksmisega kaasnevad riskid: madalam pension, arstiabi kättesaamatus, viletsamad avalikud teenused laekumata jäänud maksurahast.

Paltsi sõnul on maksuametil praegu väga kõrge analüütiline võimekus, mistõttu ootavad ettevõtjad selle pealt olukorrale lahendusi. Paljud ettevõtjad on valmis loobuma koostööst partneritega, kelle kohta selgub, et nad maksavad ümbrikupalku.

Palts avaldas lootust, et tööks kasutatavatelt sõiduautodelt ja töötajate terviselt kaotatakse erisoodustusmaks peagi ära, et tõsta ettevõtjate motivatsiooni neid võimaldada.

"Keerukam maksusüsteem ei aita ettevõtjal kuidagi paremini ettevõtlusega tegelda ja võrdsemaks saada," andis Palts hinnangu praegusele maksusüsteemile.

Maksuamet kontrollib väliürituste töötajaid

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann tutvustas võimalust kontrollida maksuameti lehel koostööpartnerite tausta nende avaldatud andmetega, mis aitaks valida ausalt palka maksvaid koostööpartnereid.

Surve ümbrikupalkadeks kasvab suviti, kui on rohkem hooajatööd ja sularahaäri, mistap püüab maksuamet oma kontrollitegevust sel ajal tõsta.

"Sularahaga tehtud toimingud on rohkem ümbrikupalgaaltid," tõdes Reitmann.

Maksuamet lubas suvel väisata väliüritusi, et kontrollida sealsetele töötajatele makstavate palkade ausust.

Lisaks plaanib maksuamet hakata alates juunikuust andma pilootprojektina ettevõtjatele maksukuulekuse hinnangut. See annab ettevõtjale tagasisidet, millised on tema suuremad riskid. Lisaks hakkab maksuamet avaldama enam statistikat, et ettevõtjal oleks enam võrdlusbaasi oma sektoris toimuva kohta.

Samuti püütakse teha teavitustööd ümbrikupalga saajate seas, et nad mõistaksid riske, mida nad sellisel kujul töötasu vastu võtes kannavad.