OTSE: maksuamet tutvustab ümbrikupalkade uuringut

Pressikonverentsil räägib kaubanduskoja peadirektor Mait Palts ettevõtjate seas tehtud küsitluse tulemustest, turvaettevõtete liidu tegevjuht Andre Lilleleht tutvustab samme, mida on liidu liikmed teinud oma sektoris võrdse konkurentsi hoidmisel ning maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann tutvustab ameti plaane ümbrikupalga probleemiga tegelemisel ning võimalusi, kuidas ettevõtjad ise saavad aidata kaasa majanduskeskkonna läbipaistvusele.

Riskantsemad valdkonnad ümbrikupalkade maksmiseks on need, kus käideldakse rohkem sularaha: majutus, toitlustus, ehitus, meelelahutusüritused.

Kaubandus-tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul võib ümbrikupalkade osakaal olla ettevõtjate hinnangul 10-20 protsenti. Mustalt ei pruugita maksta kogu palk, vaid osa sellest, mis tähendab, et inimene registreeritakse küll töötajaks ja makstakse talle ametlikult miinimumpalka, seda ületav summa aga saadakse kätte sularahas ja sellelt makse maksmata.

Ettevõtjate seas tehtud küsitlusest tuli välja, et nemad pooldavad läbipaistvamat asjaajamist probleemsektorite palgamakse korrastamiseks. Lisaks on vajalik ka teadlikkuse tõstmine, et ümbrikupalka saavad inimesed paremini tajuksid, millised on ümbrikupalkade maksmisega kaasnevad riskid: madalam pension, arstiabi kättesaamatus, viletsamad avalikud teenused laekumata jäänud maksurahast.

Paltsi sõnul on maksuametil praegu väga kõrge analüütiline võimekus, mistõttu ootavad ettevõtjad selle pealt olukorrale lahendusi. Paljud ettevõtjad on valmis loobuma koostööst partneritega, kelle kohta selgub, et nad maksavad ümbrikupalku.

Palts avaldas lootust, et tööks kasutatavatelt sõiduautodelt ja töötajate terviselt kaotatakse erisoodustusmaks peagi ära, et tõsta ettevõtjate motivatsiooni neid võimaldada.

"Keerukam maksusüsteem ei aita ettevõtjal kuidagi paremini ettevõtlusega tegelda ja võrdsemaks saada," andis Palts hinnangu praegusele maksusüsteemile.