Kommersant: Peeter Suur aitab Putinil ja Macronil kokku saada

Ajaleht Kommersant kirjutab oma allikatele viidates, et 29. mail leiab aset president Vladimir Putini plaaniväline visiit Prantsusmaale, mis annab talle aga võimaluse saada isiklikult tuttavaks uue riigipea Emmanuel Macroniga.

Nii Moskva kui ka Pariisi allikate sõnul on visiidi ametlikuks põhjuseks Versailles' lossis avatav näitus, mille teemaks on Venemaa keiser Peeter I.

Grand Trianoni palees avatava näitusega tähistatakse 300 aasta möödumist Vene tsaari esimesest külaskäigust Prantsusmaale ning sellega kaasnenud kaasaegsete diplomaatiliste suhete sisseseadmist.

Kõrge Kremli ametniku sõnul on aga kindel, et visiit ei piirdu ainult näituse avamise tseremooniaga Versailles ning sisuliselt saab olema tegu täiemahulise visiidiga Prantsusmaale.

25. mail on naaberriigi Belgia pealinnas Brüsselis NATO tippkohtumine, millest võtab esimest korda osa ka USA president Donald Trump. Varem väitsid Kommersandi allikad, et seetõttu kaaluti ka Putini ja Trumpi kohtumist USA presidendi Euroopa ringreisi ajal, kuid hiljem kinnitati, et esimene kohtumine kahe riigipea vahel leiab aset ikkagi 7.-8. juulini Hamburgis toimuva G20 tippkohtumise raames.