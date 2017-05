Lapimaal algas korraga kaks suurt sõjaväeõppust

Soome, Norra ja Rootsi ühisel õhuväeõppusel Arctic Challenge Exercise (ACE) on kohal rohkem kui sada erinevat lennukit. Tegemist on juba järjekorras kolmanda ACE-õppusega ning esimest korda vastutab selle korraldamise eest Soome. Käesolev ACE-õppus on ka aasta üks suuremaid õhuväeõppusi Euroopas ning lisaks hävituslennukitele on kaasatud ka tankerlennukeid, luurelennukeid ja päästekoptereid, vahendas Yle.

Lisaks eelpool mainitud kolmele riigile on ACE-õppusele oma sõdureid ja lennukeid saatnud ka USA, Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Šveits, Holland, Belgia ja Kanada.

Soomes on ühise õhuväeõppuse peamiseks baasiks Rovaniemi, Norras Bodø ja Rootsis Luleå. Lennatakse kõigi kolme riigi põhjapoolsetes piirkondades.

Samal ajal algas Rovaniemi lähistel Rovajärvi polügoonil maaväeõppus Army North 17, mida juhib Kainuu brigaad ja millest võtab osa 6150 sõdurit ja tuhatkond erinevat sõidukit.

Soome kaitseväe teatel on õppuse eesmärgiks moodustada piirkondlik ja kõiki relvaliike ühendav õppusteüksus ning harjutatakse ühist juhtimist nii õppelaskmistel kui ka lahingõppustel.

Maaväe õppust toetab õhust ka eelpool mainitud ja paralleelselt toimuv rahvusvaheline õhuväeõppus.

#ACE17 alkaa tänään. Lue harjoituksen johtajan eversti Seppälän näkemyksiä kolmen pohjoismaan yhteisponnistuksesta. https://t.co/0kU7U8HXVO — Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) May 22, 2017

.@Armee_de_lair Rafales & Mirages landed today at Rovaniemi Air Base for #ACE17. Exercise flight operations will begin on Monday. #laplsto pic.twitter.com/CgYXo6GSTP — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) May 19, 2017