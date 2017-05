May keelitab valijaid usaldama Brexitit oma tugevatesse kätesse

May peab Walesis esmaspäeval kõne, kus räägib, et on sada protsenti Brexitile pühendunud, samas kui tema oponent Corbyn on ebakindel, vahendas Politico.

Ajakirjandusele saadetud kõne mustandi kohaselt ütleb May, et valijatel tuleb usaldada konservatiivide kõva kätt või nõrka Jeremy Corbynit, keda toetavad ka liberaaldemokraadid, Walesi erakond Plaid Cymru ja Šoti Rahvapartei ehk need, kelle huvides ei ole Brexiti õnnestumine.

"Meil on vaja Suurbritanniat esindama kedagi sellist, kes on eesmärgile sada protsenti pühendunud. Mitte kedagi, kes on ebakindel, vaid kedagi, kes on täielikult pühendanud Briti inimeste demokraatliku tahte ellu viimisele," ütleb May kõnes.

Lisaks kavatseb May teha teatavaks, et Brexiti-kõnelused algavad 11 päeva pärast valimisi ehk 19. juunil.