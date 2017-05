Korruptsioonikomisjon pole prügiveo kohta prokuratuurilt vastust saanud

Korruptsioonikomisjoni nimel saatis Vabaerakonna esimees Artur Talvik mai keskel prokuratuuri järelepärimise, kas prokuratuurile on seoses süüdistustega Tallinna prügiäri kohta laekunud taotlusi menetluse alustamiseks.

Talvik ütles ERR-ile, et komisjon ei ole esmaspäevaks riigiprokuratuurilt vastust veel saanud. Samas kavatseb riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon enne riigikogu suvepuhkust teemat veel arutada.

"Saan öelda vaid seda, et komisjon koguneb paari nädala pärast ja kavatsen otsad koomale tõmmata," kinnitas Talvik.

Juuni alguses Talviku asemel korruptsioonikomisjoni esimehe kohale asuv Andres Herkel Vabaerakonnast ütles ERR-ile, et kavatseb prügiäri ja muude komisjonis arutlusel olevate teemadega edasi tegeleda. "Kõigepeal pean end toimuvaga kurssi viima. Ent komisjoni käed on siin lühemad, kui need olla võiksid," nentis Herkel.

Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna ja Eesti Keskkonnateenuste (EKT) juhatuse esimees Argo Luude kirjeldasid detailselt, kuidas Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu on teinud katseid korruptiivsel moel prügiärisse siseneda, selgus riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni 8. mai istungi protokollist.