Prantsuse president Emmanuel Macron ütles esmaspäeval telefonivestluses Kreeka peaministrile Alexis Tsiprasele, et pooldab võlaleevendusmeetmeid Kreekale, teatas Élysée palee avalduses.

Macron ütles, et pooldab "peagi kokkuleppele jõudmist, et vähendada Kreeka võlakoormat aja jooksul", teatati avalduses, milles lisati, et Prantsuse majandusminister Bruno Le Maire esitab ja kaitseb seda seisukohta esmaspäeval Brüsselis eurotsooni rahandusministrite kohtumisel.

Kreeka võlakoorma vähendamine on olnud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) peamine eeltingimus liitumisele Kreeka kolmanda, 86 miljardi euro suuruse eurotsooni abipaketiga.

Macron on Kreeka võlakoorma kärpimisest kõnelenud varemgi. Enne presidendivalimisi rääkis ta 180 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) küündiva Kreeka võla osalisest tühistamisest.

Macron avaldas Kreeka võlaleevendusele toetust ka 2015. aastal Prantsuse majandusministrina. Kreeka endise rahandusministri Yanis Varoufakise sõnul oli Macron ainus minister, kes tegi selleks kõik võimaliku.

Kreeka võlaleevendust toetava seisukohaga läheb Macron vastuollu Saksamaaga, kes on sellest järjekindlalt keeldunud. Kreeka võlg on enne Saksa septembrikuised parlamendivalimisi tundlik teema.

Macron selgitas oma seisukohti Kreeka võla teemal kaks päeva enne presidendivalimiste teist vooru antud usutluses Mediasetile.

"Ma toetan põhimõtteliselt Kreeka võla ühist restruktureerimist ja Kreeka eurotsoonis hoidmist. Miks? Sest praegune süsteem on jätkusuutmatu," lausus ta.

"Me peame panema paika ohutustingimused, julgeolekumeetmed ja leidma kollektiivse kokkuleppe, aga me kõik teame, et peame seda igal juhul tegema," ütles Macron Kreeka võlaleevenduse kohta.

Macron lubas võidelda Kreeka võlaleevenduse eest, sest ilma selleta "pole mingit võimalust Kreeka naasmiseks stabiilse majanduse ja ühiskonna juurde praeguse võlataseme juures".

Kreeka lahkumine eurotsoonist kujutaks tema sõnul 19-liikmelisele alale ohtu.

Majandusminister: Berliin ja Pariis tahavad kiirendada euroala lõimumist

Prantsusmaa ja Saksamaa soovivad kiirendada euroala lõimumist, ütles esmaspäeval Prantsuse majandusminister Bruno Le Maire, kelle sõnul on konkreetsete ettepanekute arutamiseks kavas moodustada komisjon.

"Oleme euroala lõimumise edendamisest rääkinud aastaid, kuid asjad ei liigu piisavalt kiiresti. Oleme otsustanud asja väga konkreetselt kiirendada," ütles Le Maire Berliinis pärast kohtumist Wolfgang Schäublega. "Mitte ainult meie kaasmaalased Prantsusmaal ja Saksamaal, vaid ka teiste euroala riikide kodanikud ootavad konkreetseid ettepanekuid ja konkreetseid investeeringuid, mis looksid majandusaktiivsust ja töökohti. Kui me edu ei saavuta, ootab edu äärmuslasi," hoiatas Prantsuse majandusminister.

Loodav töögrupp uurib muu hulgas võimalusi bloki maksusüsteemi ühtlustamiseks ja majanduspoliitika paremaks koordineerimiseks ning otsib investeerimisvõimalusi.

Prantsusmaa majandusminister: Brexit on EL-i finantssektorile võimalus

Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust ehk Brexit võib teha Euroopa Liidu rahandusettevõtted atraktiivsemaks ja sektor peaks sellest võimalusest kinni haarama, sõnas Le Maire.

"Brexitiga näeme me võimalust meie rahandusettevõtetel muutuda atraktiivsemaks kui varem," ütles Le Maire, lisades, et see tähendab "töökohti ja jõukust meie riikidele."