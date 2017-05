St. Ola sai uue omaniku Itaaliast

Leedole kuuluv ettevõtte St. Ola Maritime müüs aastaid Eesti reisijaid teenindanud laeva Itaalia firmale Emanuele d'Abunto, kirjutab ajaleht Lääne Elu.

Reedel maaliti laeva pardale uus nimi Medmar Giulia, kodusadamaks on laeva ahtris märgitud Napoli.

Reedel, 19. mail kirjutati Itaalia ajalehe Il Dispari veebilehel, et Napoli lähistel asuva Ishia saare ettevõte Emanuele d'Abunto on ostnud St. Ola ja pannud sellele nimeks Medmar Giulia. „Meeskond on juba pardal,“ kirjutas Il Dispari. „Eile toimingud lõpetati, vaja on veel vahetada registririiki ja heisata lipp.“

Medmar Giulia reis Ischia saarele algab sel nädalal ning kestab 13 päeva.

Emanuele d'Abunto ostis seitse aastat tagasi Saaremaa laevakompaniilt ka parvlaeva Scania, mis sai nimeks Emanuele D’Abundo Primo. Emanuele D’Abundo Primo kurseeris Vahemerel kuni 2014. aastani, mil see müüdi Fidži saartel tegutsevale laevafirmale Patterson Brothers Shipping Co, Ltd.