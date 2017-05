President saabus Iisraeli otse Saudi Araabiast, kus ta kohtus mitmete moslemimaade riigijuhtidega ning astus üles ka sõnavõtuga, milles kutsus üles terrorismivastasele võitlusele ning kritiseeris teravalt Iraani.

Koos Trumpiga on ringreisil kaasas ka tema abikaasa Melania, tütar Ivanka ja väimees Jared Kushner, välisminister Rex Tillerson, rahvusliku julgeoleku nõunik Herbert McMaster ning poliitikanõunik Stephen Bannon.

Tel Avivi lennujaamas olid Trumpi tervitamas Iisraeli president Reuven Rivlin ja peaminister Benjamin Netanyahu. Esmaspäeval ja teisipäeval on Trump Jeruusalemmas, teisipäeval läheb ta aga ka Petlemma, kus kohtub Palestiina presidendi Mahmoud Abbasiga.

Trumpi administratsioon loodab veenda Iisraeli ja Palestiina liidreid rahukõneluste juurde naasma. Trumpi arvates on praegu kokkuleppe sõlmimiseks hea võimalus, sest nii Iisrael kui ka Araabia riigid tajuvad ühe rohkem Iraanist tulenevat ohtu.

Samuti peaks rahukõnelusi tagant lükkama Trumpi otsus jätta USA suursaatkond Iisraelis siiski Tel Avivi, kuigi kampaania ajal lubas ta selle kolida Jeruusalemma.

Vaatamata Trumpi püüdlustele ei ole analüütikute hinnangul Iisraeli ja Palestiina rahukõnelusteks praegu kõige parem aeg. 82-aastane Abbas otsib endale järeltulijat ning tal puudub valijate mandaat. Netanyahu võimul püsimine sõltub aga teistest koalitsiooniparteidest, mis takistab tal omakorda tegemast territoriaalseid järeleandmisi.

Trump: meil on harukordne võimalus tuua regiooni stabiilsus

Trump ütles Iisraeli saabudes, et praegu on "harukordne võimalus" tuua regiooni stabiilsust.

Tel Avivi lennuväljal toimunud tseremoonial rõhutas USA riigipea "murdmatut sidet" Ühendriikide ja Iisraeli vahel.

"Oma esimesel välisvisiidil presidendina tulin sellele pühale ja iidsele maale, et kinnitada murdmatut sidet Ühendriikide ja Iisraeli vahel," ütles president. "Meie ees on harukordne võimalus tuua sellesse piirkonda ja siinsetele inimestele julgeolekut ja stabiilsust, alistada terrorism ning luua üksmeelne, õitsev ja rahulik tulevik. Kuid seda on võimalik saavutada vaid koostöös, teist võimalust ei ole."

Trump külastab enne kõnelusi Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga Jeruusalemma pühapaiku.

Enne kohtumist Trumpiga võttis Netanyahu julgeolekukabinet vastu rea meetmeid Palestiina majandusolukorra parandamiseks. Muu hulgas kiideti väidetavalt heaks palestiinlastele uute ehituslubade andmine okupeeritud Läänekalda täielikult Iisraeli kontrolli all olevas osas.

Teisipäeval kohtub Trump Läänekaldal Petlemmas Palestiina presidendi Mahmoud Abbasiga, külastab Jeruusalemmas Yad Vashemi holokaustimemoriaali ja peab kõne Iisraeli Muuseumis.

Trump: Iraanil ei tohi eales lasta saada tuumarelva

Trump rõhutas, et Iraanil ei tohi eales lasta omandada tuumarelva, ning mõistis hukka Teherani toetuse "terroristidele".

"Kõige olulisem, USA ja Iisrael võivad ühel häälel kuulutada, et Iraanil ei tohi eales lasta omandada tuumarelva ning Teheran peab lõpetama terroristide rahastamise, koolitamise ja relvastamise," ütles Trump enne kohtumist Iisraeli presidendi Reuven Rivliniga.